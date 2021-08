Sottopasso di via Senese: pronta la prima rampa per le bici

Si stanno concludendo i lavori di manutenzione e adeguamento per le due rampe del sottopasso di via Senese. I lavori di riqualificazione della seconda rampa, che permetteranno la completa fruibilità del sottopasso e la conseguente apposizione di una segnaletica di indirizzo per l’ospedale, sono attualmente in pausa per le festività di Ferragosto, ripartiranno il 23 agosto e si concluderanno in due settimane circa.

L’intervento, per un importo totale di 38mila euro, una volta completato, servirà a rendere la galleria pedonale adatta anche alle biciclette, grazie alla realizzazione di una rampa adiacente alla scalinata esistente: in questo modo sarà possibile utilizzare le due ruote anche in una zona ad alto traffico.

I lavori prevedono anche la riqualificazione della pavimentazione e dei gradini con pietra antiscivolo e la sistemazione del corrimano.