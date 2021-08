Raggruppamento politico autonomo: “Strada dei Pinalti pericolosa, il Comune intervenga”

“Facendo seguito alla segnalazione di molti cittadini, che ci hanno chiesto di farci portavoce presso le autorità, siamo ad evidenziare il problema, anche di sicurezza, che si è venuto a creare nella strada dei Pinalti, in località Quattro strade di Orbetello“.

A dichiararlo, in una lettera inviata al sindaco Andrea Casamenti, è Sergio Cipriani, coordinatore di Orbetello del Raggruppamento politico autonomo.

“Detta strada viene ormai percorsa da moltissimi veicoli, che devono andare in direzione Orbetello e provenienti dalla zona a nord, onde evitare il pericolosissimo crocevia che immette sulla S.S. 1 Aurelia, proprio in località Quattro strade – continua la lettera -. Detti veicoli usano la strada dei Pinalti per immettersi nella S.S. 1 Aurelia in direzione Orbetello, per evitare di attraversare completamente (e pericolosamente) la suddetta importantissima e trafficatissima arteria stradale. Detta strada dei Pinalti è ad oggi in pessime condizioni, sia per il fondo stradale ormai usurato, sia per gli insidiosi e spesso occulti avvallamenti e dossi causati dalle radici degli alberi che la delimitano. Inoltre, buche ed altre anomalie ne completano il quadro, facendone una strada che si percorre pericolosamente. Giorni fa, riferisce un cittadino che transitava col veicolo in detta strada, ha subito un danno al veicolo a causa delle tante anomalie di detta strada, molte delle quali, come detto, occulte, ergo se anche si transita a velocità ridotta, si rischia di danneggiare il veicolo. Non serve evidenziare poi, il pericolo per i veicoli a due ruote”.

“Alla luce di quanto precede si richiede al Sig. Sindaco, quale autorità di polizia stradale per la viabilità locale, di intervenire per mettere in sicurezza tale strada dei Pinalti che, come detto, oggi vede fortemente incrementato il transito di veicoli anche a due ruote, ovvero di intervenire presso l’eventuale ente competente (eventuale Consorzio) affinchè intervenga immediatamente a ripristinare la sicurezza stradale della strada dei Pinalti – termina la lettera -. Certi che la presente verrà presa nella migliore considerazione, datosi il potenziale pericolo rappresentato dallo stato della prefata strada, si ringrazia per l’attenzione e si resta a disposizione per ogni eventuale collaborazione“.