Raggruppamento politico autonomo: “Troppe pallonate in piazza, servono più controlli”

“Facendo seguito alla segnalazione di molti cittadini, siamo ad evidenziare una situazione che potrebbe aggravarsi se non vi si pone rimedio”.

A dichiararlo, in una lettera indirizzata al sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, sono Luciano Mattarelli, coordinatore della sezione della Costa d’Argento del Raggruppamento politico autonomo, e Sergio Cipriani, coordinatore della sezione di Orbetello del Raggruppamento politico autonomo.

“Ci riferiamo al fatto che in piazza Eroe dei due Mondi (ex Garibaldi ) sembra che ormai, più che la piazza principale del centro storico, sia diventato uno stadio di calcio simile a San Siro di Milano – continua la lettera -. Pallonate a tutte le ore, partite in piena regola, ‘finali’ degne dei campionati del mondo. Ieri ci riferisce una signora che era in transito che per puro caso è riuscita a schivare una pallonata che sicuramente, essendo convalescente, se l’avesse colpita l’avrebbe rispedita all’ospedale. Tutto quanto precede accade anche nelle ore di maggior afflusso di turisti e cittadini che frequentano detta piazza ed il corso Italia per le tradizionali passeggiate. Detto luogo è inoltre per la comunità orbetellana luogo di importante socializzazione“.

“Non ci riferiamo ai giochi dei bambini in tenera età, ma a quelli degli adolescenti che colpiscono il pallone con una forza notevole. Alla luce di quanto precede, la cittadinanza si chiede perché, almeno dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.30 alle 19.30, non sia presente almeno un agente a pattugliare, appiedato, che tuteli l’ordine e la sicurezza pubblica – prosegue la lettera -. La figura dell’agente di quartiere che pattugliava e presenziava nel corso Italia di Orbetello è figura storica, fin dai tempi di quando erano Guardie comunali, ergo non si comprende perché ad oggi questa presenza sia stata soppressa ovvero inviata sporadicamente. In tutti i centri storici si ha la presenza delle pattuglie appiedate della Polizia locale proprio per garantire il corretto vivere civile e la fruizione dei beni pubblici, oltre che per una presenza di prevenzione e pubblica sicurezza. Nel Comune di Orbetello ed in particolare nel centro storico, questa figura non è più visibile da anni, come la percezione della presenza in ogni zona del territorio comunale. I cittadini auspicano quindi che nell’ineunte periodo estivo che si prevede portatore di tantissimi turisti (per fortuna) possano essere organizzati dei servizi di presenza e controllo, adeguati alle esigenze della zona di Orbetello, come anni fa era posto in essere“.

“L’organico del Corpo di Polizia locale sembra essere ben nutrito, ma qualora fosse un problema di carenza di organico, si sollecita l’amministrazione ad intervenire subito con assunzioni a tempo determinato di agenti di Polizia locale (e non magari assumendoli il mese di settembre) e di previlegiare la presenza esterna degli agenti (almeno il periodo estivo) in confronto alla presenza interna a seguire le pratiche d’ufficio – termina la lettera -. Si potrebbe prendere esempio dal Corpo di Grosseto che è amministrato dalla stessa coalizione. Certi che la presente verrà presa nella più benevola considerazione, si ringrazia per l’attenzione”.