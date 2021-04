Raggruppamento politico autonomo: nasce la sezione comunale di Orbetello

La sezione territoriale della Costa d’Argento del Raggruppamento politico autonomo aggiunge un nuovo tassello alla propria struttura organizzativa e si arricchisce di una nuova struttura comunale.

Dopo la sezione comunale di Monte Argentario, coordinata da Salvatore Amodio, anche la sezione comunale di Orbetello è formalmente costituita. Ad affiancare il coordinatore territoriale Luciano Mattarelli, per il comune di Orbetello è stato quindi nominato coordinatore comunale Sergio Cipriani.

Graduato in quiescenza della Guardia di Finanza, Sergio Cipriani ha operato molti anni nella Tenenza della Guardia di Finanza di Orbetello. Dopo il pensionamento è rimasto a risiedere nelle nostre zone, occupandosi anche di collaborare con sodalizi sociali. Ad oggi si occupa anche di pratiche assicurative.

Persona nota, apprezzata, conosciuta e stimata non solo nelle nostre zone, Cipriani è conosciuto anche per la grande disponibilità, sempre dimostrata, nei confronti dei cittadini che a lui si rivolgono, vista la sua lunga e qualificata esperienza professionale.

Cipriani si è subito messo al lavoro con Mattarelli, in quanto ad Orbetello in autunno si terranno le elezioni amministrative ed Rpa presenterà una propria lista civica, apolitica e trasversale, insieme a gruppi civici di cittadini residenti nelle varie zone del comune: sud (Ansedonia, Giardino e dintorni); centro (Albinia, Giannella, San Donato e dintorni); nord (Talamone, Fonteblanda e dintorni), che si sono riconosciuti nei 13 punti del programma di massima di Rpa, programma che verrà quindi arricchito dalle indicazioni dei suddetti gruppi di cittadini, in base alle esigenze delle varie zone comunali.

Mattarelli intanto, quale coordinatore territoriale, sta anche continuando a lavorare per completare l’organizzazione della struttura territoriale a lui affidata che comprende, oltre ai comuni di Orbetello e Monte Argentario già strutturati, anche quelli di Capalbio, Magliano in Toscana, Isola del Giglio e Manciano.

In quest’ultimi territori sono in corso contatti ed a breve verranno costituite sezioni comunali di Rpa anche in in queste zone. Soddisfazione per la nomina di Sergio Cipriani è stata espressa anche dal presidente di Rpa, Francesco Donati, anche a nome del consiglio direttivo.