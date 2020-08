Neghelli, Raggruppamento politico autonomo: “Incrocio pericoloso, modificare senso di marcia”

“Facendo seguito alle segnalazioni di numerosi cittadini, siamo a rappresentare una situazione che desta nella stragrande maggioranza dei cittadini grosse perplessità e grossi interrogativi, oltre che un po’ di timore“.

A dichiararlo, in una lettera indirizzata all’amministrazione comunale di Orbetello, è Luciano Mattarelli, coordinatore della sezione della Costa d’Argento del Raggruppamento politico autonomo.

“Ci riferiamo al crocevia del quartiere Neghelli, specificatamente quello tra via Pola, via Leopoldo di Toscana, via Caduti sul Lavoro – continua la lettera -. In detta zona, come si evince dalle foto allegate vengono fatte (sono state fatte) convergere le tre arterie viarie interne più importanti e trafficate. Queste vanno ad intersecare, inoltre, la vitalissima via (che è quasi una strada) che dai plessi scolastici superiori, la palestra e le nuove costruzioni raggiunge il suddetto crocevia per poi continuare fino al crocevia con via Matteotti sud. Già dalla descrizione della zona si può ben comprendere che, in corrispondenza del crocevia suddetto, convergono molte direttrici di marcia e ci sono quattro segnali di stop“.

“Come segnala Francesco Sabatini da tempo (anche noi conveniamo) basterebbe modificare il senso di marcia di una o due vie, in modo da farle girare intorno all’isolato e evitare così pericolosi assembramenti e convergenze di veicoli, spesso contemporaneamente, in detto luogo. Quest’ultimo ‘accorgimento’ non creerebbe difficoltà alcuna, anzi migliorerebbe la fluidità della circolazione ed eviterebbe conseguenti pericoli – continua la lettera -. Inoltre in detta zona non insiste alcuna segnaletica di attraversamento pedonale che sarebbe, oltre che cogente, necessario allestire per la sicurezza dei numerosi pedoni che ivi transitano. Come ricordato nelle vicinanze, tra altro, c’è la palestra, alcuni plessi scolastici e l’ufficio postale di Neghelli, che comportano transito di pedoni più che in qualsiasi altra zona interna del quartiere. Inoltre, nel tratto che dal crocevia indicato va verso l’ufficio postale, subito dopo lo stop di via Leopoldo di Toscana manca il marciapiede (che potrebbe essere individuato anche con semplice linea continua bianca ) ove in sicurezza i pedoni possano arrivare fino all’ufficio postale e ai negozi del crocevia con via Matteotti“.

“Certi che codesta spett.le Amministrazione (visto che attualmente la ditta appaltatrice della segnaletica sta rifacendo quella orizzontale ) saprà cogliere la necessità di rivedere il tutto con sollecitudine, così come richiesto dai cittadini della zona per voce di Francesco Sabatini – termina la lettera –, si ringrazia per l’attenzione e si resta a disposizione“.