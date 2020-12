Raggruppamento politico autonomo: “Cinghiali sulla pista ciclabile, il Comune intervenga”

aentoppamento”Facendo seguito alle segnalazioni di numerosi cittadini, siamo a rappresentare una situazione che desta nella stragrande maggioranza grosse perplessità e grossi interrogativi, oltre che un po’ di timore”.

A dichiararlo, in una lettera indirizzata all’amministrazione comunale di Orbetello, è Luciano Mattarelli, coordinatore della sezione della Costa d’Argento del Raggruppamento politico autonomo.

“Ci riferiamo al fatto che in maniera non occasionale, nella pista ciclabile e pedonale che da Orbetello Scalo raggiunge Orbetello costeggiando la laguna di Ponente, molti cittadini hanno notato la presenza di cinghiali – continua la lettera –. La segnalazione ci giunge da molte persone che in tal luogo vanno a fare attività motoria e passeggiate. Come dicevamo non si tratta di sporadici ed occasionali ‘incontri’, ma è diventata una presenza costante. Come tutti ben sanno questi ungulati sono spesso aggressivi, specialmente se hanno al seguito la cucciolata. Detti animali sono stati avvistati altresì nella zona di Cameretta (Orbetello Scalo est)”.

“Alla luce di quanto precede si richiede al sig. Sindaco di voler attivare ogni intervento affinchè, nel massimo rispetto dei diritti e dell’incolumità di detti animali, sia posto rimedio all’inconveniente narrato, che costringe molte persone a rinunciare alla fruizione di detta area, nonché per evitare danni a persone, cose ed agli stessi animali, in caso di eventuali e probabili impatti di ogni tipo, anche con veicoli in transito nella zona, che, vista la presenza anche del plesso ospedaliero, sono numerosi – termina la lettera -. Certi che la presente verrà presa nella massima considerazione, si porgono distinti saluti e come sempre si resta a disposizione per ogni eventuale collaborazione“.