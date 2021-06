Aurelia, Raggruppamento Politico Autonomo: “Eliminare i New Jersey, sono pericolosi”

“Facendo seguito alla segnalazione di un cittadino, siamo a rappresentarLe la preoccupazione degli utenti in merito alla condizione dei new jersey situati sulla S.S. 1 Aurelia, in particolare nel tratto che costeggia i campeggi fino alla località Osa”.

A dichiararlo, in una lettera indirizzata al sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, è Luciano Mattarelli, coordinatore territoriale del Raggruppamento Politico Autonomo della Costa d’Argento.

“Sappiamo benissimo che la competenza per la manutenzione e la vigilanza su dette strutture non è diretta dell’Amministrazione Comunale, ma ci rivolgiamo alla S.V. in quanto, tra altro, Autorità locale di pubblica sicurezza nel Comune di Orbetello, onde poter richiedere agli organi competenti una verifica di sicurezza”, termina la lettera.