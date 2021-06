Torna il raduno nazionale del Vespa Club: appuntamento in piazza Garibaldi

Domenica 20 giugno a Massa Marittima è in programma il nono raduno nazionale Vespa Club “Città di Massa Marittima“, promosso dall’omonimo club della città del Balestro con il patrocinio del Comune.

I vespisti si riuniranno in piazza Garibaldi, dalle 8 alle 11, per il controllo delle iscrizioni e la consegna della cartina con il percorso, i gadget di questa edizione, i buoni per la colazione, l’aperitivo e l’eventuale pranzo. L’itinerario di 130 chilometri li porterà a Lustignano, in provincia di Pisa, passando per Marsiliana, Suvereto, Sassetta per poi fare rientro a Massa Marittima, al Parco di Poggio, intorno all’ora di pranzo. Nell’area verde del parco i vespisti pranzeranno in modalità picnic.

“Dopo la pausa dello scorso anno legata alla pandemia, nel 2021 siamo riusciti a organizzare una nuova edizione del raduno nazionale Vespa Club Città di Massa Marittima – afferma Massimo Macchioni, presidente del Vespa Club Massa Marittima –. Ogni anno registriamo oltre 200 partecipanti provenienti da tutta Italia. Molti tornano a Massa Marittima edizione dopo edizione. Chi viene da più lontano di solito si iscrive con vespe moderne, ma ci sono anche partecipanti che affrontano l’itinerario con modelli d’epoca, dagli anni Cinquanta in poi. Lo spirito che unisce tutti è la voglia di trascorrere una piacevole giornata all’insegna del relax e del divertimento, muovendosi tra i bellissimi panorami che ci regala il nostro territorio”.

“A nome di tutta l’amministrazione comunale – commenta il vicesindaco Maurizio Giovannetti – accolgo con un caloroso benvenuto tutti i vespisti di questa nona edizione con l’auspicio che si trovino bene a Massa Marittima e siano invogliati a tornare da noi in vacanza, magari con le loro famiglie. Ringraziamo il Vespa Club di Massa Marittima che con questa iniziativa contribuisce a promuovere in tutta Italia la città del Balestro facendo forza sul mito intramontabile della Vespa, ambasciatrice al pari della Cinquecento dello stile made in Italy“.