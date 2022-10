I ragazzi dei Palazzoni dei ferrovieri si ritrovano a cena: festa al ristorante

Sabato 8 ottobre si sono ritrovati al ristorante Parrini, sul lungomare Italia di Follonica, i follonichesi nati dagli anni ’40 e successivi, figli dei ferrovieri e residenti nei palazzi e nelle case dell’amministrazione ferroviaria. L’incontro, giunto ormai alla decima edizione dopo esser stato fermo per due anni causa Covid, desidera far ritrovare i vecchi genitori ed i ragazzi dei Palazzoni dei ferrovieri nati durante e subito dopo la fine della 2^ guerra mondiale.

Il raduno, nato da un’idea di un gruppo di “ragazzi” degli anni ’40, ancora una volta è riuscito a mettere insieme oltre 45 amiche ed amici che hanno condiviso le gioventù all’interno dei muri di cinta dei Palazzoni, creando un quartiere in cui i genitori, tutti ferrovieri, collaboravano, si sostenevano e crescevano i loro figli con uno spirito comunitario che si respira ad ogni frase detta dai partecipanti, che per l’occasione raggiungono Follonica anche da altre regioni, come il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia, il Lazio, la Calabria, la Puglia e altre province della Toscana.

Alla riuscita del ritrovo hanno collaborato Umberto Cincinnati da Roma, Enrico Del Chicca da Livorno, Felicita Massano, Piero Boccuni, Beppe Rocchiccioli ed Antonino Vella da Follonica; da mettere in risalto la collaborazione di alcune mogli che, acquisite come mogli al gruppo dei ragazzi dei palazzi, se ne sentono parte integrante come fossero cresciute e vissute all’interno delle mura ferroviarie.

Cosi le signore Daniela Del Chicca, Angela Lussu ed Ewa Usydus si sono adoperate per allestire la sala, preparare i gadget, dare il benvenuto e ritirare le quote di partecipazione.

Per l’occasione i partecipanti hanno recitato, letto racconti di vita passata e condivisa insieme ed infine, accompagnati da una chitarra, cantato in gruppo, ricordando gli anni di formazione all’ombra dei palazzi dei ferrovieri.

Al raduno ha dato la propria adesione Andrea Benini, sindaco di Follonica che, con un breve intervento, ha voluto riconoscere l’importanza e la validità, in un contesto urbano, di aggregazioni e riunioni di cittadini che hanno nel loro intento principale quello di mantenere vivi tanti ricordi cercando di dare importanza alla memoria comune.