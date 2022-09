Gli appassionati della Bmw Z3 roadster e coupé si danno appuntamento a Grosseto: in arrivo oltre cento veicoli

Il raduno nazionale Club Z3Mendi passa da Grosseto: si tratta dell’evento del Club Z3Mendi, club di appassionati della Bmw Z3 roadster e coupé in Italia.

La manifestazione inizierà venerdì 30 settembre a Siena e farà tappa nel capoluogo maremmano il giorno successivo – sabato primo ottobre -, passando dalla base del 4° Stormo e facendo visita ai musei cittadini. La manifestazione, che vedrà sfilare e stazionare in città (a partire dal primo pomeriggio e fino alle 19) oltre cento veicoli, allieterà il fine settimana portando tante presenze, tra appassionati, visitatori, staff e accompagnatori: 110 equipaggi, provenienti da tutta la Penisola e non solo, stazioneranno in piazza Esperanto. Una rappresentanza sarà anche in piazza Dante per ricevere la targa dell’amministrazione comunale.

“E’ un’occasione per far conoscere la nostra città e le sue attrazioni, anche quelle culturali, a centinaia di persone in arrivo da tutta Italia – spiega l’assessore Luca Agresti – e allo stesso tempo un’opportunità per far vivere il nostro centro cittadino animandolo attraverso un evento che ha un suo pubblico di appassionati, ma che può trovare l’interesse di tutti i cittadini e delle famiglie. Invito tutti a partecipare”.