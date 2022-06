Raduno dell’Associazione nazionale Polizia di Stato: presente anche la sezione di Grosseto

Sabato 25 e domenica 26 giugno si terrà, a Pontedera (Pisa), l’ottavo raduno nazionale dell’Associazione nazionale Polizia di Stato con lo slogan “Insieme per dare valore ai valori”.

Due giorni ricchi di eventi per ricordare l’importanza delle attività dell’Anps nel coltivare la memoria della Polizia di Stato e nel supporto quotidiano dei volontari al sistema della Protezione Civile nazionale. Uomini e donne uniti dal senso di appartenenza e di reciproca solidarietà, vicini alla gente ieri come oggi, che continuano ad offrire il proprio contributo alla società civile.

La mattina di sabato 25 giugno, in piazza Martiri della Libertà di Pontedera, saranno allestiti gli stand delle Specialità e dell’Anps per la divulgazione di materiale informativo e verranno esposte le auto storiche insieme alla Lamborghini della Polizia.

Nel pomeriggio verrà deposta una corona d’alloro ai caduti in piazza Garibaldi e successivamente, conclusa la messa solenne in Duomo, si terrà il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato.

Domenica 26 giugno, allo stadio ” Ettore Mannucci”, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini, si terrà la sfilata delle sezioni dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato provenienti da tutta Italia. Al temine il Capo della Polizia nominerà due poliziotti ad honorem: personalità della società civile che con il loro esempio di vita hanno incarnato i valori della Polizia di Stato e con il loro operato sono state vicine alle persone più fragili.

A tale sfilata sarà presente anche la sezione dell’Anps di Grosseto, con il suo presidente Mirto Corsetti e 50 soci. La sezione è intitolata alla memoria della Guardia Giacomo Casinelli, deceduto il 13 aprile 1948, a causa delle ferite riportate durante alcuni scontri nel corso di una manifestazione di protesta a Grosseto.

Oggi conta 150 soci, nasce nel 1975 con il Maggiore della Polizia Mario Buoncristiani, già comandante della sezione di Polizia Stradale di Grosseto negli anni passati e socio fondatore dell’Associazione nazionale Polizia di Stato.

Negli anni l’Associazione di Grosseto ha svolto molteplici attività mettendo in rilievo l’appartenenza dei suoi volontari quali sentinelle di legalità sul territorio e come riferimento, aperto e solidale, per la comunità tutta. Diverse le iniziative che sono state sostenute dalla sezione, che ha contribuito nei servizi delle Pubbliche Amministrazioni con varie attività, come la ricerca di persone scomparse, la vigilanza ai parcheggi in occasione degli incontri di calcio, viabilità durante le competizioni ciclistiche, tra cui il Giro d’Italia, la Tirreno- Adriatico e le Mille Miglia, la distribuzione delle mascherine nel periodo della pandemia, il sostegno e l’accoglienza dei cittadini ucraini presso gli Hub ed ancora i volontari dell’Anps di Grosseto hanno intrapreso ben tre viaggi umanitari a bordo di furgoni, sino in Polonia ai confini con l’Ucraina, per consegnare a quest’ultima generi di prima necessità destinati alla sua popolazione, trasportando, al rientro, diversi profughi in fuga dalla guerra e che hanno, successivamente, trovato dimora in provincia.

La sezione locale, inoltre, vanta l’istituzione, al suo interno, del gruppo di volontariato e protezione civile molto attivo in provincia. Tutte le organizzazioni pubbliche e private che si sono avvalse di tale collaborazione e cooperazione hanno espresso vivi ringraziamenti, ritenendo prezioso e esemplare l’impegno dei soci che, con la loro professionalità, hanno dato lustro e valore all’associazione.