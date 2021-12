Raduno di 500 e auto d’epoca: continuano gli eventi per le festività di Natale

Il Natale a Castel del Piano continua: questo weekend arrivano le macchine d’epoca.

Domenica 19 dicembre, in piazza Garibaldi, si terrà il raduno di Fiat 500 e di auto d’epoca.

Il programma si apre alle 10, con l’arrivo delle auto e una sfilata per le vie del paese per poi raggiungere piazza Garibaldi, dove saranno parcheggiate per essere ammirati dai visitatori.

Alle 11 le auto d’epoca si affronteranno in una breve gara di regolarità a tempo, durante la quale i presenti potranno votare l’auto più bella. Premiazione che si terrà alle 16 e a cui seguirà lo scioglimento della manifestazione.

“Siamo molto contenti di poter ospitare questa manifestazione – afferma Sonia Giannelli, consigliere comunale di Castel del Piano che ha curato l’evento -. Ringraziamo chi ci ha dato la disponibilità per organizzare questo evento, il club Clamos Grosseto e Antonio Proia per le 500, e tutti i partecipanti che saranno presenti domenica a Castel del Piano. La certezza è che questa data diventi un appuntamento fisso con la possibilità di aumentare nel tempo”.

Oltre al raduno delle auto d’epoca e delle 500, saranno presenti, già dal giorno precedente, sabato 18 dicembre, i mercatini degli espositori, sempre in piazza Garibaldi, la Casa di Babbo Natale, nei locali della Nuova Pro loco, mentre al Piazzone ci sarà la pista di pattinaggio.