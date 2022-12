Radio Diffusione Follonica è anche online: trasmissioni in diretta nei giorni festivi

Radio Diffusione Follonica porta il Natale anche online. Infatti, oltre a poterla sentire in filodiffusione in via Roma, quest’anno è possibile ascoltarla anche in streaming.

Chiunque può sintonizzarsi utilizzando lo smartphone o il pc, basta collegarsi al sito radioplayer.eu/2020/radiodiffusionefollonica/ oppure cliccando sul link pubblicato sulla pagina Facebook e Instagram della radio.

Durante la settimana verrà trasmessa una selezione musicale con brani natalizi. Nei giorni prefestivi e festivi la programmazione sarà in diretta.

Gli ascoltatori e le ascoltatrici potranno inoltre interagire con messaggi di testo o vocali su WhatsApp al numero 328.0869040.

Radio Diffusione Follonica fa infine un appello a tutte le attività della città, chiedendo di sintonizzarsi su Rdf in modo da avere una colonna sonora tutta follonichese.