Raddoppiato l’orario di apertura della stazione ecologica di Castiglione della Pescaia

Potenziati gli orari di apertura della stazione ecologica di Castiglione della Pescaia.

Da oggi, e per tutto il periodo estivo fino al prossimo 15 settembre, la struttura raddoppierà l’orario di apertura e sarà a disposizione dei cittadini per 36 ore settimanali. Nello specifico, la stazione ecologica che si trova lungo la Strada Provinciale del Padule sarà aperta dal lunedì al sabato sia la mattina che il pomeriggio: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

“L’estensione degli orari di apertura al pubblico – dichiara Elena Nappi, vice sindaco del comune di Castiglione della Pescaia – rappresenta un ulteriore segnale di attenzione e vicinanza alle esigenze dei nostri cittadini. È anche in questo modo che l’Amministrazione, in collaborazione con Sei Toscana, cerca di offrire un servizio sempre più efficace ed efficiente, ancor più in un momento difficile e complesso come quello attuale. Il raddoppio degli orari inoltre contribuirà a contrastare il fenomeno degli abbandoni che rappresenta un danno ambientale ed economico per tutti”.

Per garantire la massima sicurezza di operatori e cittadini nelle operazioni di accesso alla struttura e conferimento dei rifiuti rimane attivo il protocollo che deve essere scrupolosamente seguito da tutti gli utenti. L’accesso è permesso un utente alla volta. Il regolamento è pubblicato su tutti i canali di comunicazione istituzionali di Sei Toscana e affisso presso la struttura.

Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso e le tipologie di rifiuti conferibili è possibile consultare il sito www.seitoscana.it o scaricare 6APP, l’app di Sei Toscana scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play.