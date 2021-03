Raccolta degli occhiali usati: al via la nuova iniziativa del Lions Club

Il Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrvm ha adottato un service del Lions International, che è divenuto permanente per la sensibilità sempre dimostrata dall’associazione ai problemi della vista. Il service è denominato “Raccolta degli occhiali usati“.

Tutti possono aiutare senza alcun impegno economico, ma semplicemente portando gli occhiali da vista o da sole ormai non più usati nei punti di raccolta.

Chi dispone di occhiali ne ha almeno un paio che non usa più e che quindi può donare, facendoli diventare preziosi per gli occhi di un’altra persona, in special modo in questo delicato periodo in cui la situazione economica costringe molti a non curarsi adeguatamente.

Il Lions ringrazia la socia Simonetta Perrone che ha voluto questo service e che lo porterà avanti a nome del Club.

Ecco i punti di raccolta a Castiglione della Pescaia:

Farmacia comunale in via Ansedonia 47;

Farmacia Falchetti in via Vittorio Veneto 32;

Ottica Bracci in piazza della Repubblica 4;

Ottica 1 in via Ponte Giorgini;

Farmacia I Delfini, in piazza Servizi 4, a Punta Ala

Punti di raccolta fuori dal comune di Castiglione della Pescaia: