Serata di raccolta fondi per il Rotary Club: iniziativa dedicata a Sauro Guerrazzi

Giovedì 21 novembre, alle 20.30, nella sala della parrocchia di San Paolo della Croce, in via Chirici 3, a Follonica, si terrà la tradizionale serata del Rotary Club di Follonica dedicata alla raccolta fondi per la Rotary Foundation, che verranno investiti in progetti sostenibili e capaci di cambiare in meglio la qualità della vita a livello locale ed internazionale.

La fondazione Rotary ha erogato 86.677,399 di dollari di fondi per 1.306 sovvenzioni durante l’anno fiscale 2018, distribuiti tra attività di prevenzione delle malattie, fornitura di acqua pulita, sostegno all’educazione, sviluppo delle economie locali, protezione materna e infantile, promozione della pace.

Quest’anno il Rotary di Follonica vuole dedicare la serata alla figura di Sauro Guerrazzi (deceduto nel giugno scorso), essendone stato il promotore, tanto che ne porta ancora il nome: “le schiaccine di Sauro”.

Guerrazzi ha contribuito alla sua realizzazione per anni, anche quando le condizioni fisiche erano ormai precarie, sia nel fare, sia nel fornire prodotti derivanti dalla sua attività: olio, vino, marmellata, miele (famosi i sui aneddoti sulle api) e le ormai famigerate “schiaccine” fatte da lui con l’aiuto di altri Rotariani.

Sauro era entrato nel Rotary Club Follonica nel 1977 e lo ha presieduto nel 1980-81, restandovi fino all’ultimo giorno. È con grande affetto che gli amici lo ricordano per il suo amore per la terra, per la vita, per gli altri e per il Rotary.

“L’uomo non è destinato a far parte di un gregge come un animale domestico, ma di un alveare come le api – si legge in una nota del Rotary Club di Follonica -. Ciao Sauro, a nome di tutti gli amici Rotariani”.