Fondo di sostentamento e auto speciale, Lorella Ronconi lancia la raccolta: “Voglio essere autonoma”

Una raccolta fondi su GoFundMe per assicurarsi un futuro compatibile con la propria invalidità. Lorella Ronconi vive a Grosseto e per i suoi sessant’anni, il prossimo 26 maggio, ha deciso di provare a farsi un regalo particolare.

“Ho una patologia genetica molto rara – racconta Lorella, da anni attiva su questi temi -: la pseudoacondroplasia. Colpisce un bambino ogni 50mila e appare intorno ai due anni”.

“Curarmi – spiega – è complicato e anche molto difficile vincere il dolore fisico provocato da infiammazioni ossee, fratture, neuropatie e da altre patologie che questa mutazione mi sta comportando: osas, glaucoma, paraplegia, incontinenza, osteoporosi, tendiniti, radicolopatie, sciatalgie. Passo gran parte della mia giornata a letto“.

“Non sono autosufficiente – continua – e ogni anno in più è per me una conquista; con il tempo la mia situazione è degenerata inesorabilmente. Mio padre di 88 anni e io viviamo in una casa con un piccolo giardino. L’attuale costo della vita non mi consente di disegnare un futuro tra queste stanze“.

“Per realizzare il mio sogno di autonomia – scrive Lorella –, oltre che di un fondo di sostentamento, ho necessità di un’auto nuova, adatta alle mie mutate esigenze“.

La raccolta fondi per contribuire a questo doppio regalo di compleanno è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/vita-indipendente-il-futuro-a-casa-mia