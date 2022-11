Continua la raccolta fondi di Lorella Ronconi: “Voglio continuare a vivere a casa mia”

“Sono consapevole che prossimamente potrei ritrovarmi a vivere in una struttura dedicata: ciò mi terrorizza! Nei miei sogni, oltre che di un fondo di sostentamento, c’è la necessità di un’auto nuova, adatta alle mie mutate esigenze di salute, per potermi spostare. L’auto che possedevo non era più consona alle mie aggravate condizioni.“

A scriverlo è Lorella Ronconi, nella presentazione della sua campagna sulla piattaforma Go Fund Me.

In occasione del compimento del suo 60simo anno di età, Lorella ha voluto regalarsi una battaglia tutta per sé, realizzare due sogni: un’auto più attrezzata per i suoi spostamenti ed un appello alla cittadinanza e alle istituzioni, ‘”Voglio morire a casa mia”.

E’ così che Lorella Ronconi ha dato il via ad una raccolta fondi nel febbraio 2022 attraverso la piattaforma di Go Fund Me: finalmente l’auto attrezzata, una Opel Combo Life, è pronta. E la gioia è tanta quanto quella di ringraziare.

Attualmente il mezzo è a Reggio Emilia in attesa di essere trasferito a Grosseto, dopo il pagamento. E il crowdfunding lanciato a febbraio 2022 continua: è’ stato superato il traguardo dei 10.000 euro (10.487 per la precisione) pochi giorni fa e sono state fatte quasi 300 donazioni che hanno permesso di raggiungere questa cifra (alcune direttamente su Iban).

Lorella è conosciuta a Grosseto per le sue battaglie contro le barriere architettoniche e culturali, per il suo impegno civico e sociale fu nominata Cavaliere della Repubblica italiana nel 2006, per la sua attività di poetessa ha ricevuto molti premi e riconoscimenti così come per la pagina #Solounminuto. Tutto questo lo ha fatto sempre in modo volontario, senza ricevere compensi o guadagni, ma purtroppo la sua patologia è molto grave e richiede molte cure. Lorella, nonostante la malattia, non si è mai fermata e con la tenacia è riuscita in questi anni a realizzare tante iniziative e a dare gambe ai suoi sogni per tutte le persone disabili.

“A nove mesi dal lancio della raccolta fondi – spiega Lorella Ronconi – sento la necessità di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a sostenere questo progetto: la necessità fisica e sanitaria di avere un mezzo attrezzato per spostarmi e il disagio economico in cui verte la mia micro famiglia mi ha convinta a chiedere un aiuto pubblico per realizzare questa necessità. Da sola ho portato avanti questa campagna, ma ho capito che in realtà non ero sola visto che ad oggi centinaia persone hanno dato un contributo e hanno risposto al mio appello, sia da Grosseto che da tutta Italia, persone alle quali sono eternamente grata, compresi i media che da sempre mi sostengono con stima ed amore“.

“A breve chiuderemo la raccolta fondi – continua Lorella –, ma ancora mancano le risorse per finire di pagare l’auto. Ho attivato anche un finanziamento per poterla pagare e fare in modo di farla arrivare prima visto che potranno consegnarla solo a seguito del pagamento totale“.

La patologia di Lorella, Pseudoacondroplasia è rarissima, ma all’interno di questa patologia hanno scoperto – via Dna – una mutazione unica al mondo che sta rendendo la vita di questa donna difficilissima: glaucoma, apnee, asma, paralisi, osteoporosi, artrosi, radicoliti, allergie .e su questo primato da guinness Lorella spesso ci scherza, come è nel suo stile sempre positivo e propositivo.

“Vorrei che le persone conoscessero la mia malattia per dare la giusta informazione – conclude Lorella – a chi ha contribuito e a chi vorrà farlo. Sono una donna affetta da pseudoacondroplasia, con una mutazione genetica ex-novo, prima al mondo; la mia vita diventa giorno per giorno più difficile, con l’aggravarsi della patologia ne arrivano altre e diventa più complicato anche muoversi. Per questo ho lanciato la raccolta fondi per l’auto. Ma la raccolta fondi è nata anche perché ho un sogno più grande: sogno di essere protetta e custodita da questa città che mi ha dato tanto e di rimanere nella mia casa con la giusta assistenza evitando strutture dedicate. Aiutatemi a realizzare questo sogno!“.

La campagna di raccolta fondi continua su: https://www.gofundme.com/f/vita-indipendente-il-futuro-a-casa-mia