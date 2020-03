Oltre 1500 euro raccolti in memoria dell’assessore Giorgio Cellini: il ringraziamento della famiglia

La famiglia Cellini ringrazia gli amici, la popolazione, il sindaco e il Consiglio comunale di Magliano in Toscana per l’affetto e la vicinanza.

“Il contributo, versato in memoria di Giorgio, per un totale pari a 1.520 euro, è stato devoluto all’Associazione italiana leucemie – si legge in una lettera scritta dalla famiglia -. Giorgio ha lavorato per 32 anni all’Ufficio tecnico erariale di Grosseto, grazie al suo lavoro era molto conosciuto nel territorio provinciale e stimato per la serietà e professionalità, per il cuore generoso, i modi affabili e cordiali con i quali si relazionava con gli utenti agli sportelli, con i tecnici e con i colleghi“.

“Grande appassionato di cavalli, ha allevato e portato sulle piste degli ippodromi italiani cavalli purosangue con ottimi risultati – continua la lettera -. Impegnato nel sociale è stato per anni presidente del Comitato festeggiamenti e della Pro Loco, ultimamente assessore ai lavori pubblici, attività produttive, protezione civile e sicurezza del Comune di Magliano in Toscana. Giorgio era un grande uomo, sempre pronto ad aiutare il prossimo“.

“Amava profondamente la sua famiglia, sposato giovanissimo con Anna, ha condiviso con lei sogni e progetti di una vita, sempre l’uno al fianco dell’altro, padre orgoglioso dei figli Erica e Davide, entrambi laureati, immancabilmente presente nelle loro vite, e un nonno attento e affettuoso per la piccola Desiré. Loquace e comunicativo, adorava stare in mezzi agli altri e condividere una bevuta con gli amici, amava la vita e la gente, profondamente legato a Magliano e ai suoi compaesani, ha combattuto come un guerriero di antica stirpe etrusca per rimanere con noi – termina la lettera -. Ricordiamolo così con il suo inseparabile cappello e il baffo che ride“.