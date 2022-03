Gatto delle nevi distrutto da un incendio, al via la raccolta fondi: “Aiutateci a ricomprarlo”

“Come già anticipato nelle nostre precedenti comunicazioni, il 12 febbraio scorso si è verificato un incendio dell’autorimessa dove era alloggiato il battipista a servizio della pista da fondo della Marsiliana e che è andato completamente distrutto“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i Comuni di Abbadia San Salvatore, Castel del Piano e Seggiano, Fisi Toscana, Collegio maestri di sci Toscana, Sci Club Amiata, società Isa Srl.

“Questo mezzo indispensabile e determinante per la battitura della pista dello sci nordico era stato acquistato, nella prima decade degli anni 2000, con tanti sacrifici, dai soci dello Sci Club Amiata e di tanti benefattori che avevano contribuito – continua la nota -. Veniva utilizzato dai volontari, sportivi e uomini della montagna che con tanta passione, e con tanto impegno, ‘gratuitamente’, riuscivano a mantenere vivo questo sport. Lo sci nordico all’Amiata è un bene ‘immateriale’, legato alla passione di tanti sportivi, non porta reddito diretto, non c’è vendita di biglietto, ma sicuramente è lo Sport (con la esse maiuscola) per antonomasia che, da sempre, identifica l’uomo che percorre i boschi con la neve. Nelle vecchie fotografie, riposte nei cassetti da anni, dei nostri padri, nonni troverete sempre una loro foto in cui salgono in montagna con gli sci da fondo. In tutte le cantine o soffitte dei nostri piccoli paesi troverete sempre un vecchio paio di sci da fondo. Essere montanari e specialmente uomini dell’Amiata vuol dire avere nel Dna un pezzo di sci nordico che fa parte di noi, ci accompagna continuamente nello sviluppo di questa montagna ricordandoci del rispetto che le dobbiamo e da dove veniamo”.

“Ora abbiamo bisogno che questo ‘patrimonio sportivo’ che, come già detto, non porta reddito, ma tanto benessere e tanta salute a chi lo pratica, non venga meno e, soltanto con l’impegno di tutti noi, potrà continuare ad essere un patrimonio sportivo bianco dell’Amiata – prosegue il comunicato –. Per praticarlo non occorrono grandi impegni ed interventi economici, non occorrono impianti di risalita, non occorrono sbancamenti o abbattimento di piante. Impatto ambientale: zero. Sostenibilità green: totale. Impatto energetico: nessuno. Bastano pochi centimetri di neve, la voglia di vivere il bosco ed il suo silenzio calzando due semplici tavole (sci da fondo) e un po’ di sano sacrificio sportivo. Abbiamo amato definirlo ‘il trekking invernale’ e la grande soddisfazione, di chi ama questo sport, di percorrere un tracciato realizzato negli anni 60,’ al polo della Marsiliana, in mezzo ad una delle più belle faggete d’Europa. Oggi tutto si ‘regge’ sulle spalle di pochi volontari che danno il massimo e ci mettono tutto il cuore, l’entusiasmo e l’impegno necessario per mantenerlo vivo. Il destino (aggiungo scellerato) ha voluto che questo incidente facesse bruciare proprio l’unico mezzo che serviva per rendere fruibile il tracciato a tanti amanti ed appassionati di questo sport”.

“A noi, oggi, il compito ed il dovere di far sì che tutto non venga abbandonato, ma che, con un piccolo sacrificio di ognuno di noi, si continui a praticarlo e viverlo. A noi il compito di dare una mano e non permettere che anche questo sport, che fa parte della nostra storia, vada realmente ‘in fumo’ come il battipista – sottolinea la nota -. Vi chiediamo, dal profondo del nostro animo di sportivi ed amiatini, di partecipare e aiutarci in questa nostra iniziativa di una raccolta volontaria di fondi (con l’importo che ognuno riterrà più opportuno) ‘Comitato promotore raccolta fondi per Sci Nordico Amiata’. Banca Tema, da vera banca del territorio, ha già sottoscritto una donazione e messo a disposizione un conto corrente gratuito dedicato alla sottoscrizione volontaria”.

“Per effettuare i versamenti di contributo tramite bonifico; presso Banca Tema, filiale di Piancastagnaio, intestato a Sci Club Amiata, di cui alleghiamo l’Iban IT45Y0885171920000000224002, intestato a Asd Sci Club Amiata con causale ‘Donazione Asd Sci Club Amiata per acquisto battipista’ o direttamente presso i seguenti negozi:

Tropicana Sport, tel. 334.5406219;

Sistem Basic, tel. 339.2470745;

Stop e Go, tel. 338.1389024;

cartoleria Tondi Andrea, tel. 348.7122863;

Tondi Sport, tel. 328.8954119.

Le donazioni con bonifico sono detraibili dalla denuncia dei redditi – termina la nota –. Ti ringraziamo sia per il tempo dedicato alla lettura di queste nostre considerazioni e ti saremo grati se vorrai partecipare anche tu a questo momento di solidarietà nei confronti prima di tutto della tua montagna e poi di quegli uomini che, come Daniele Coppi, dedicano la loro passione ed il loro entusiasmo al bene comune di tutti noi e dei nostri giovani”.