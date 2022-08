Coro dei Concordi e Comune insieme per aiutare Cinigiano

E’ partita la raccolta fondi in sostegno del territorio e della popolazione del Comune di Cinigiano, che nei giorni scorsi ha subito ingenti danni provocati dagli incendi, che hanno distrutto più di 800 ettari e sono arrivati fino a lambire le abitazioni. Sono andate distrutte colture come la vite e l’olivo, coltivazioni cerealicole con conseguenti danni per gli allevamenti ed il paesaggio ha subito una profonda trasformazione tale da compromettere anche l’economia del turismo.

L’idea nasce dal Coro dei Concordi, all’interno del quale militano alcuni coristi che provengono da quel territorio, ma è stata subito condivisa da parte dell’amministrazione comunale di Roccastrada, che ha ritenuto l’iniziativa meritevole di interesse per fornire la giusta solidarietà ad una popolazione così vicina che in questo momento ha bisogno di un sostegno concreto.

Gli esiti della raccolta fondi verranno comunicati in occasione del concerto che il Coro dei Concordi terrà domenica 28 agosto alle 21.00 nella chiesa di San Niccolò di Roccastrada.

“Abbiamo accolto favorevolmente la proposta del Coro dei Concordi di Roccastrada – dichiara il vicesindaco Stefania Pacciani – perché riteniamo indispensabile far sentire alla popolazione ed alle istituzioni che amministrano quel territorio la vicinanza da parte dei nostri cittadini. Come amministrazione comunale abbiamo aperto un conto corrente dedicato presso la tesoreria comunale per chi volesse fare una donazione con bonifico, con la certezza che, come successo tante volte in passato in occasioni come queste, il nostro territorio riuscirà ad esprimere al meglio il senso di comunità nel nome della solidarietà verso dei conterranei in un momento così triste e doloroso”.

Come fare per donare

Sarà possibile donare nei vari recipienti di raccolta situati in tutte le frazioni del Comune.

Inoltre l’amministrazione comunale ha aperto un conto dedicato presso la tesoreria per chi volesse fare una donazione con bonifico con l’Iban IT 95 S 01030 72350 000000305241 presso la filiale del Monte dei Paschi di Siena di Roccastrada, riportando nella causale “Donazione per il Comune di Cinigiano”.