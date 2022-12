Sport e solidarietà: Uisp consegna 250 euro ad Abio grazie a Bicincittà

La Uisp ha consegnato un assegno di 250 euro ad Abio Grosseto Odv. E’ il ricavato dell’ultima edizione di Bincicittà, organizzata dalla Uisp a Grosseto assieme a Fiab, Fondazione Maruzza, Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche e associazione La Farfalla.

La consegna è avvenuta nella sede Uisp di viale Europa, con i rappresentanti di tutte le associazioni coinvolte nel progetto: presenti, tra gli altri, Olinto Fedi, responsabile di Bicincittà Uisp, Maurizio Zaccherotti, vicepresidente della Uisp, Loriana Landi, de La Farfalla onlus, e Cristina Cardarelli, presidente di Abio Grosseto.

“Dopo due anni di stop per la pandemia – riflette il presidente Uisp, Sergio Perugini – era importante ripartire con una manifestazione per noi storica, perché promuove la mobilità sostenibile e uno stile di vita sano, coniugando questi valori con la solidarietà”. “L’auspicio – aggiunge il presidente – è che già nella prossima edizione si possa tornare a una partecipazione più importante“.

“E’ stato il primo anno per questa iniziativa promozionale – afferma Alessandro Monaci, coordinatore regionale del Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche – e abbiamo avuto buoni risultati sia a Grosseto che a Buonconvento. Bicincittà nel 2022 in tutta Italia ha supportato le cure palliative e per noi è stato importante partecipare, ringraziamo quindi Uisp e Fiab”.

Nell’occasione La Farfalla onlus ha ringraziato Uisp solidarietà per l’importante contributo, 3.000 euro, utilizzato per arredare una stanza di Villa Elena, utilizzati dai pazienti in cura oncologica o dai loro familiari.

Bicincittà è stata resa possibile grazie al sostegno di Conad, Banca Tema, Biscottificio Corsini, Consorzio del Pecorino Toscana e Tommasini Bici.