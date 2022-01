“No all’aumento delle bollette e al ritorno della legge Fornero”: raccolta firme di Rifondazione Comunista

“Vogliamo comunicare ai cittadini che la mostra fotografica sulla storia di Rifondazione Comunista a Grosseto e nella provincia, dalla fondazione ai giorni nostri, inizialmente prevista fino a giovedì 6 gennaio, si protrarrà fino a domenica 30 gennaio”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il circolo di Grosseto di Rifondazione Comunista.

“Durante tutto il periodo della mostra è possibile firmare a sostegno delle campagne di Rifondazione Comunista contro aumenti indiscriminati delle bollette energetiche, luce e gas – continua la nota -. La favola, o meglio la bugia della liberalizzazione del mercato e della concorrenza, che avrebbe abbassato i costi sostenuti sia da privati cittadini, ma anche da piccole e medie aziende, ha dimostrato oramai da tempo di essere tale e proprio in quest’ottica di falsità molti di noi dovranno sobbarcarsi aumenti anche ben oltre i 1000 euro annui, aumenti dovuti in gran parte alle fluttuazioni del mercato che i fornitori dei servizi energetici scaricheranno senza troppi complimenti sugli utenti finali”.

“Noi di Rifondazione Comunista chiediamo e vogliamo che il settore energetico torni ad essere sotto il controllo pubblico e pertanto esente da speculazione e interessi privatistici assolutamente lontani dall’interesse collettivo. Siamo di fronte anche al rischio concreto del ritorno alla Legge Fornero, che impedirà nella migliore delle ipotesi di andare in pensione non prima dei 67 anni e che ne costringerà molti altri a trattenersi a lavoro anche oltre i 70 anni, una vera e propria ignominia – termina il comunicato –. Rifondazione Comunista propone invece pensione a 60 anni di età o 40 anni di contributi per gli uomini e 55 anni di età o 35 anni di contributi per le donne. Chi volesse contribuire alle nostre campagne può venire a firmare nella nostra sede in viale Europa 63/65 Grosseto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30, le firme raccolte su tutto il territorio nazionale saranno consegnate ai Prefetti e inviate al Governo”.