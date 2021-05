Abolizione della caccia: al via la raccolta firme per la richiesta del referendum

Il 21 maggio, a Roma, presso la Corte di Cassazione è stato depositato il referendum per abolire la caccia.

“Nonostante i sondaggi diano gli italiani contrari all’attività venatoria, la politica non ci ascolta; anzi, assistiamo a sempre più deroghe e nuove leggi per consentire ulteriori abbattimenti, come ad esempio in Toscana con la legge Remaschi – spiega Alessandro Torlai, referente regionale per la Toscana del comitato ‘Sì aboliamo la caccia’ –. Il comitato ‘Sì aboliamo la caccia’, che noi Irriducibili Liberazione Animale Oodv appoggiamo, ha depositato 2 quesiti referendari:

abolizione della caccia in tutte le sue forme

2) abolizione art. 842 del Codice civile (che consente ai cacciatori di entrare nei terreni privati)

La raccolta firme che porterà al referendum inizierà il 15 giugno e durerà non oltre 3 mesi: troverete i volontari nelle piazze, ma si potrà firmare anche negli uffici comunali compilando gli appositi moduli“.

“Voglio ricordare agli italiani che l’attività venatoria provoca inquinamento ambientale, girando nei luoghi dove i cacciatori hanno praticato la loro attività spesso si possono trovare cartucce abbandonate invece di essere raccolte come previsto dalla legge; una cosa che viene forse sottovalutata al pensiero di molti è lo spargimento di piombo nell’ambiente che va a contaminare le falde acquifere – termina Torlai -, le piante e si diffonde nella catena alimentare“.