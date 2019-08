“Elezioni subito”: al via la raccolta firme di Fratelli d’Italia

“Anche Grosseto si sta mobilitando per raccogliere le firme per la petizione popolare promossa da Fratelli d’Italia per andare al voto subito“.

A dichiararlo è Fabrizio Rossi, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia.

“Come più volte affermato anche da Giorgia Meloni – continua l’esponente di Fratelli d’Italia –, è importante ridare la parola agli italiani e per fare questo bisogna ritornare subito alle urne facendo votare gli italiani. Fratelli d’Italia, questo deve essere chiaro a tutti, è contro qualsiasi governo d’inciucio“.

“Assistiamo proprio in queste ore – commenta Fabrizio Rossi – a un teatrino tipico della vecchia Repubblica. Da una parte un Pd alla ricerca spasmodica di provare a ritornare a galla con un segretario nazionale, Nicola Zingaretti, ostaggio del grande burattinaio nonché ex premier Matteo Renzi, che ancora muove i fili all’interno del Pd, nonostante le batoste elettorali, sia alle politiche che alle appena passate elezioni europee. Dall’altra parte il Movimento 5 Stelle, che, dopo il ridimensionamento in termini di consensi emerso alle ultime europee che ne hanno quasi dimezzato i voti, non vuole mollare le poltrone e fa di tutto per non mandare al voto gli italiani“.

“La nostra sede – conclude il portavoce di Fratelli d’Italia – resterà aperta tutti i lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle 18.00 alle 20.00, per raccogliere le firme e ascoltare le opinioni dei cittadini. Se necessario, nei prossimi mesi scenderemo in piazza per manifestare contro un Governo non eletto dal popolo sovrano. Oggi come oggi è davvero importante firmare, in quanto gli italiani non hanno bisogno di nuovi accordi di palazzo, ma di Governi omogenei e coesi che possano davvero guidare la nazione“.