“Riapriamo la Toscana”: Cna avvia una raccolta firme

Una campagna di raccolte firme per chiedere al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e ai prefetti di riaprire. E’ “Riapriamo la Toscana” e a lanciarla sono le Cna. che hanno predisposto un modulo da compilare e firmare e inviare, entro il 3 maggio, all’indirizzo ripartiamo@cnatoscana.it

“Le imprese ad oggi non hanno visto segnali concreti di aiuto, ma solo regole da rispettare e costi da sostenere. Non vogliono continuare ad assistere inerti ad una crisi che rischia di metterle definitivamente in ginocchio. Le nostre imprese vogliono riaprire – spiega il direttore di Cna Grosseto, Anna Rita Bramerini -. Lo vogliono fare nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, che siano chiare e non contraddittorie tra il livello nazionale e regionale, per la dignità dell’impresa, per sostenere il lavoro e l’occupazione“.

“Imprese e territori – si legge nella lettera di accompagnamento all’appello da sottoscrivere – stanno subendo danni ingentissimi da mesi di chiusura forzata che mette a rischio la tenuta di attività, comparti, settori che hanno fatto la storia dell’economia della nostra regione e che vogliono continuare a guardare al futuro. Non vogliamo più resistere, non vogliamo più aspettare. E’ il momento di far sentire la voce di tutti gli artigiani, delle piccole e medie imprese che rappresentano l’economia reale con passione, sacrificio e determinazione. Giorno dopo giorno. Siamo in tanti e in tanti dobbiamo aderire al manifesto ‘Riapriamo la Toscana’“.

Il manifesto è scaricabile sul sito dell’associazione grossetana degli artigiani all’indirizzo www.cnagrosseto.it.