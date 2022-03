Il Cisom tende la mano alla popolazione ucraina: ecco le iniziative in programma

Il Cisom, Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, ha organizzato alcune iniziative per aiutare la popolazione ucraina.

Attualmente sono attivi punti di donazione di farmaci alla farmacia San Giuseppe, in via Fabio Massimo, a Grosseto, e alla farmacia del Braccagni, in via Cornaro, a Braccagni.

Inoltre, è possibile donare generi alimentari al Carrefour Express, in via Scriva 27 a Grosseto, e al supermercato Lari, in via Barbantini 29, a Braccagni.

Per il fine settimana di sabato 12 e domenica 13 marzo, è in programma una raccolta indumenti e coperte nel piazzale della chiesa del Cottolengo. A breve saranno comunicati gli orari.