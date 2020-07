Differenziata: in paese potenziata la raccolta porta a porta dell’organico

Si rispetta quanto concordato in data 25 ottobre 2019 in riferimento al servizio di raccolta porta a porta a Castell’Azzara. Per tutta l’estate, fino al prossimo 15 settembre, l’organico sarà ritirato dagli operatori di Sei Toscana anche il mercoledì. Durante la stagione estiva saranno quindi tre i giorni di ritiro settimanali: lunedì, mercoledì e venerdì.

Così come previsto dal regolamento comunale, il mastello dell’organico dovrà essere esposto di fronte alla propria abitazione entro le 6 del giorno stabilito dal calendario dei ritiri. Rimangono invariate le raccolte di carta e cartone (martedì), multimateriale (giovedì), vetro (mercoledì, raccolta quindicinale) e indifferenziato (sabato).

L’amministrazione comunale e Sei Toscana ricordano che l’indifferenziato deve essere conferito all’interno del mastello grigio con codice Rfid. Per il ritiro del mastello è possibile recarsi presso la sede del palazzo comunale a Castell’Azzara, in via Marconi n.2, previo appuntamento, preferibilmente nei giorni di martedì e giovedì.

Per appuntamenti: tel. 0564951038/1 o e-mail a.iovenitti@comune.castellazzara.gr.it.