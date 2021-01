Raccolta differenziata: il servizio porta a porta si estende a tutte le frazioni

Sta arrivando in questi giorni, nelle case di tutti i cittadini residenti nel comune di Roccastrada, la comunicazione contenente le informazioni sull’estensione del servizio di raccolta differenziata che interesserà la totalità del territorio.

L’amministrazione comunale, nell’ambito del piano di riorganizzazione ed ampliamento del servizio, con lo scopo di migliorare i risultati in termini percentuali di raccolta differenziata, avvierà a far data da lunedì 8 febbraio, in collaborazione con il soggetto gestore Sei Toscana, l’estensione a tutte le frazioni abitate del servizio di raccolta porta a porta e l’ampliamento delle tipologie di materiali che verranno recuperati con tale servizio anche per quanto riguarda i centri nei quali il porta a porta è già attivo.

Nello specifico, nei paesi dove è attiva la raccolta, verranno rimosse dai centri abitati le campane stradali per la raccolta del multi materiale pesante (vetro, plastica, alluminio e tetrapack), passando ad un servizio con sacchetto porta a porta di colore verde. Inoltre, i rifiuti non riciclabili dovranno essere raccolti in sacchi ben chiusi ed esposti all’esterno in un mastello, caratterizzato da un sistema di riconoscimento dell’utenza. Ovviamente, per le frazioni in cui il servizio porta a porta non era ancora attivo, la sua attivazione prevede la rimozione progressiva di tutti i cassonetti e contenitori stradali dalle vie interessate.

Il servizio partirà in tutto il territorio comunale a far data da lunedì 8 febbraio.

Per qualsiasi richiesta di chiarimento o approfondimento sono disponibili gli uffici comunali al numero 0564.561251 ed il numero verde di Sei Toscana 800.127484.

Per approfondire la notizia e avere informazioni su come ritirare il kit per la differenziata: http://bitly.ws/b4Dz