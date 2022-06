Passeggiata ecologica: raccolti 30 sacchi di rifiuti, recuperati anche un frigo e un acquaio

Ampia partecipazione di cittadini, domenica 5 giugno, nonostante la bella giornata di piena estate, alla passeggiata ecologica per la raccolta dei rifiuti promossa dal Consiglio di frazione di Niccioleta e organizzata con la collaborazione del Comune e di Sei Toscana, che ha fornito i sacchi e si occuperà del ritiro del materiale raccolto.

All’iniziativa ha preso parte anche l’assessore all’ambiente del Comune di Massa Marittima, Ivan Terrosi.

La mattinata è iniziata presto, con il recupero di diversi ingombranti abbandonati lungo la scarpata della Strada provinciale 88, che da Niccioleta porta a Prata, per i quali è stato fondamentale l’intervento della squadra di caccia al cinghiale di Massa-Niccioleta. Sono stati tirati fuori dalla vegetazione una lavatrice, un frigorifero, un televisore e un acquaio.

Poi, i volontari del Consiglio di frazione e diversi cittadini hanno raccolto una grande quantità di altri rifiuti lungo le scarpate della provinciale che dal paese porta al bivio per Massa Marittima.

In tutto sono stati recuperati 30 sacchi di rifiuti abbandonati. Non sono mancati gli apprezzamenti e gli elogi da parte di ciclisti e motociclisti in transito sulla strada che hanno visto i volontari all’opera.

“È stato faticoso, ma ne è valsa la pena – sottolinea Benedetta Maletta, la consigliera di frazione più giovane che è stata tra i promotori dell’iniziativa –. Siamo soddisfatti dell’ampia partecipazione e della grande quantità di rifiuti che in poche ore siamo riusciti a raccogliere grazie alla convinta e ampia adesione che c’è stata. In futuro organizzeremo altre giornate come questa con l’auspicio che ce ne sia sempre meno bisogno“.

Un plauso per l’iniziativa è arrivata dall’assessore Ivan Terrosi, che ha ringraziato il Consiglio di frazione, tutti i cittadini e la squadra di caccia. L’assessore ricorda che l’abbandono e la dispersione dei rifiuti sono dei reati penali e che, anche in considerazione della crescente sensibilità, attenzione e collaborazione dimostrata dai cittadini, sarà più semplice identificare gli autori di questi reati ambientali.