Una giornata di raccolta dei rifiuti a Tatti: è organizzata dal Consiglio di frazione

Una nuova passeggiata ecologica, per la raccolta dei rifiuti con l’aiuto dei volontari, è stata organizzata nel territorio comunale di Massa Marittima. Questa volta l’appuntamento è domenica 8 maggio, dalle 8 alle 13, a Tatti. Per i cittadini che desiderano partecipare il ritrovo è in piazza Fratti.

L’iniziativa è promossa dal Consiglio di frazione di Tatti, con la collaborazione del Comune e di Sei Toscana, che, oltre a fornire i sacchi e i guanti, come per le altre giornate si occuperà del ritiro dei rifiuti raccolti dai cittadini.

“Ci concentreremo sulla provinciale di Meleta in direzione Roccatederighi – spiega Marco Verniani, presidente del Consiglio di Frazione di Tatti –m partendo dal paese per arrivare fino al podere Botri, cercando di ripulire a bordo strada i rifiuti che sono lì ormai da diversi anni e soffermandosi sulle zone più critiche dove sono presenti anche gli ingombranti. Questo di solito è un percorso molto frequentato dalla gente per le passeggiate perché è pianeggiante e ombreggiato, grazie alla presenza di alberi. Quindi vogliamo renderlo ancora più bello e accogliente per tutti. Lancio pertanto un appello, in particolare agli abitanti di Tatti, affinché partecipino a questa mattinata di raccolta perché è interesse di tutti migliorare il decoro dei luoghi in cui viviamo, oltre ad essere un’occasione per stare insieme. Sarà sufficiente indossare scarpe comode e abbigliamento sportivo e presentarsi con tanta buona volontà“.

Parteciperà all’iniziativa anche l’assessore all’ambiente Ivan Terrosi.

Nella foto: il presidente del Consiglio di frazione Marco Verniani