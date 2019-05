“Due racconti per una notte”: David Berti presenta la sua raccolta al Khorakhanè

Sabato 25 maggio, alle 17.30, a Grosseto, al circolo Khorakhanè, in via Ugo Bassi 62, in occasione della presentazione della raccolta letteraria “Due racconti per una notte” dell’autore David Berti, l’attore e registra teatrale Giacomo Moscato darà vita a uno spettacolo in cui l’arte, in tutte le sue forme di espressione, sarà presentata come linguaggio universale e ponte che congiunge oltre ogni confine, oltre ogni ostacolo generato dalle differenze e dalle diffidenze.

L’evento rappresenterà un excursus multisensoriale sull’essenza dell’arte, sulla sua capacità di metamorfosi, sulla sua vocazione a educare e sensibilizzare l’animo umano alla bellezza.

Moscato interpreterà passi letterari accompagnato al pianoforte dal musicista Roberto Foschi, intratterrà, intervisterà artisti. Inoltre, l’iniziativa prevede una mostra fotografica con scatti di Giuseppe Guerrini, vincitore del premio La Città visibile 2017, e un’esposizione di tele della pittrice Irene Papini. Un progetto che sarà anche all’insegna della sensibilizzazione verso il volontariato sociale con la testimonianza dello scrittore di thriller Carlo Legaluppi, impegnato in iniziative a favore dell’associazione la Farfalla, la cui mission è l’assistenza a tutti i malati in fase terminale e il supporto psicologico alle loro famiglie.

Il ricavato dalla vendita di “Due racconti per una notte” dell’autore David Berti sarà interamente devoluto in beneficenza a La Farfalla, così come quello derivante dall’asta di alcune tele offerte dalla pittrice Irene Papini e dall’acquisto del cd contenente la canzone del cantante rap grossetano KJ (Riccardo Musilli), adottata dalla stessa associazione come suo inno.