Il paese tende la mano all’Ucraina: al via la raccolta di beni di prima necessità

Il Comune di Roccastrada, in collaborazione con la Commissione pari opportunità, la Confraternita di Misericordia di Roccastrada e la sezione locale della Croce Rossa Italiana, si è attivato per la realizzazione di un punto di raccolta di aiuti a sostegno della popolazione civile ucraina.

Chi vuole aderire a questa iniziativa di solidarietà, può conferire nella sede della Confraternita della Misericordia, in Via San Martino n. 44 (presso la postazione del 118) in tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato, con orario dalle 8.00 alle 13.00.

Per qualsiasi necessità o per eventuali consegne al di fuori degli orari prefissati è possibile contattare i seguenti recapiti: 0564.569053 oppure 338.4179186 (Stefania).

I prodotti raccolti verranno consegnati al punto di raccolta di Grosseto per essere poi recapitati a Roma, da dove partiranno alla volta dell’Ucraina.

Questa la lista consigliata dei vari generi necessari:

medicinali da banco antidolorifici di vario genere, come salviette disinfettanti, acqua ossigenata, alcool, garze, cotone, siringhe, tachipirina, vitamine, calmanti, antibiotici, mascherine, guanti monouso, ecc.;

prodotti per l’igiene (detergenti, salviette umide, saponi, shampoo, dentifricio, spazzolini da denti, asciugamani, rotoli di carta, carta igienica, ecc.);

prodotti per l’infanzia (pannolini, omogeneizzati, latte in polvere, ecc.);

coperte, cuscini, plaid, abbigliamento invernale di vario genere anche per bambini, assorbenti intimi, biancheria termica, calzini;

generi alimentari a lunga conservazione, come cibo in scatola di qualsiasi tipo (evitare vetro), pasta, riso, tonno, carne in scatola, biscotti, latte, cioccolata, dolci confezionati, frutta secca, barrette energetiche, the in bustine, caffè solubile, caramelle, piatti, bicchieri, posate monouso, ecc.

“In questo momento così traumatico – dichiara il vicesindaco Stefania Pacciani –, l’amministrazione comunale, così come la Commissione pari opportunità, la Confraternita di Misericordia e la Croce Rossa Italiana di Roccastrada vogliono stringere in un forte abbraccio tutta la comunità ucraina. Vogliamo ringraziare tutte quelle persone che grazie alla loro sensibilità parteciperanno generosamente a questa importante iniziativa; sono sicura che la popolazione roccastradina aderirà a questo appello con la grande solidarietà che contraddistingue una comunità come la nostra, che nei momenti di difficoltà ha sempre saputo esprimersi al meglio“.