Emergenza Ucraina: nei supermercati torna la raccolta alimentare

Il Comune di Follonica, con il supporto della Protezione Civile e in collaborazione con le varie associazioni di volontariato del territorio, organizza per sabato 16 luglio una raccolta di generi alimentari da destinare ai profughi ucraini che si trovano sul territorio.

Sarà possibile consegnare le donazioni ai volontari presenti nei vari punti vendita di Follonica che hanno aderito all’iniziativa: Conad di via Spagna e Conad di via Litoranea, Coop di via Chirici e Pam di via Massetana.

Nei vari punti vendita che hanno aderito all’iniziativa saranno presenti i volontari, riconoscibili dalla divisa indossata, che si occuperanno di raccogliere le donazioni. Nelle attività saranno inoltre presenti alcune locandine con lo stemma del Comune dove è riportata la lista degli alimenti utili per la raccolta.