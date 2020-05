Emergenza Coronavirus, la frazione si mobilita per la raccolta alimentare: “Grazie a tutti gli abitanti”

Alcuni abitanti di Saturnia vogliono pubblicamente ringraziare tutti i residenti della piccola frazione per l’ottima risposta data alla raccolta di generi alimentari proposta dalla Consulta per il sociale.

Qualche giorno fa è emersa la necessità di raccogliere alimenti confezionati ed a lunga scadenza da distribuire alle famiglie che, in seguito all’emergenza del Covid-19, si sono trovate in difficoltà economiche.

Sono bastati due volantini ed un efficacissimo passaparola per far sì che in un solo giorno venisse reperita una grandissima quantità di beni alimentari.

Tutto è stato consegnato personalmente nelle mani di un membro della Consulta per essere distribuito a chi ne avrà bisogno.

“Preme precisare che la raccolta non è terminata, visto che l’emergenza economica legata al Coronavirus, purtroppo, non è finita e chiunque voglia continuare a contribuire può farlo, acquistando generi alimentari e consegnarli ai ‘volontari’ di Saturnia – si legge in una nota dei cittadini della frazione -. Ci fa un enorme piacere che, in un momento così difficile per tutti, la solidarietà e la vicinanza sociale siano rimaste vive a Saturnia che ha sempre dimostrato di possedere uno spiccato spirito civico“.