CasaPound: torna la raccolta alimentare per le famiglie italiane in difficoltà

“Il caldo non ferma i militanti di Casapound Grosseto quando si tratta di aiutare gli italiani in difficoltà“.

A dichiararlo, in un comunicato, è CasaPound.

“Saranno presenti sabato 15 giugno, in via Senegal, dalle 9 alle 13, con il banchetto per la raccolta alimentare a favore delle famiglie italiane di Grosseto in difficoltà economica – continua la nota -. Verranno raccolti beni di prima necessità a lunga scadenza, così da alleviare il disagio nel quale vivono queste persone, che ringraziano chiunque, anche con un piccolo contributo, parteciperà per la buona riuscita dell’iniziativa“.

“Si ricorda che la raccolta continuerà anche nella sede in piazza Cavalieri. Per donazioni potete scrivere tramite la pagina Facebook della sezione di Casapound Grosseto – termina il comunicato -. Io ho quel che ho donato“.