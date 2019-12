CasaPound e La Deceris: continua la raccolta alimentare per le famiglie italiane in difficoltà

Continua il sostegno di CasaPound Grosseto e dell’associazione La Deceris alle famiglie italiane in difficoltà tramite la raccolta alimentare.

“Come avviene ormai da oltre due anni, i volontari di CasaPound e dell’associazione La Deceris raccolgono beni alimentari di prima necessità da destinare alle famiglie italiane che ne hanno bisogno – fanno sapere dal movimento con una nota -. Anche quando non siamo presenti fisicamente davanti ai supermercati, il nostro impegno continua ed abbiamo scelto di destinare i giorni di apertura della sede all’attività di raccolta; gli alimenti adatti per l’iniziativa restano quelli a lunga conservazione quali pasta, riso, latte, alimenti in scatola, olio, zucchero, caffè, sale, biscotti“.

“Chiunque volesse contribuire ad aiutare i propri concittadini è dunque benvenuto presso la sede di CasaPound Grosseto, in piazza Carlo Cavalieri 4, il mercoledì dalle 18 alle 19, il venerdì dalle 21 e il sabato mattina dalle 10 alle 12 – termina il comunicato -. Aiutaci ad aiutare“.