Aghi di pino, sfalci e potature: al via la raccolta a domicilio nelle frazioni

Nuovo servizio di raccolta a Orbetello. A partire da giovedì 23 giugno, sarà attivato il servizio di ritiro a domicilio di aghi di pino, sfalci e potature nelle zone di Ansedonia, Giannella e in località Saline Breschi. La raccolta sarà effettuata ogni giovedì, fino all’8 settembre.

I residenti (o i proprietari di seconde case) a Ansedonia, Giannella e località Saline Breschi dovranno esporre i rifiuti entro e non oltre le 6 della mattina del giovedì davanti alla propria abitazione.

“È un servizio che l’amministrazione comunale ha voluto attivare per andare incontro alle esigenze delle tante utenze presenti in zona e anche per cercare di contrastare un fenomeno di abbandono di rifiuti che abbiamo più volte registrato – dichiara l’assessore all’ambiente del Comune di Orbetello, Luca Minucci –. Abbiamo già contattato i Consorzi che gestiscono le tre zone, fornendo loro tutte le indicazioni precise delle modalità di svolgimento del servizio, sottolineando l’importanza che tutte le utenze rispettino giorno e orario di conferimento dei rifiuti. Il non rispetto degli orari di esposizione, infatti, potrebbe comportare la permanenza del rifiuto sino alla settimana successiva”.

L’amministrazione comunale e Sei Toscana ricordano inoltre che è sempre attivo il servizio di ritiro rifiuti ingombranti a domicilio. Per prenotare il ritiro è possibile chiamare il numero verde 800.127484, gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17, il venerdì dalle 9 alle 13. È possibile effettuare la prenotazione anche inviando una e-mail a ingombranti@seitoscana.it o compilando l’apposito modulo sul sito www.seitoscana.it.