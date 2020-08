“R23”: un altro lussuoso superyacht da 50 metri a Porto Santo Stefano

Send an email

Un’altra splendida nave da diporto, che mostra la nostra bandiera italiana con le quattro Repubbliche marinare sull’asta di posta, è giunta a Porto Santo Stefano. “R23”, che precedentemente aveva avuto il nome “Out”, è un bellissimo superyacht di lusso di circa 50 metri costruito nel 2002 e sottoposto l’anno scorso ad un intensivo refit. Il suo arrivo è una ulteriore importante testimonianza che il mondo dello yachting internazionale quest’anno sceglie per le soste in Italia l’Argentario, il suo mare e le sue bellezze più degli anni passati.

“R23” è uno yacht con interni eleganti e raffinati, con arredi di alta qualità, accoglie fino a 12 ospiti in 6 cabine, un’ampia cabina armatoriale, una Vip suite e quattro cabine con letti singoli di cui 2 convertibili in matrimoniali, ognuna con proprio servizio, aria condizionata e tv/wi-fi in tutti gli spazi. Nel salone della nave vi è inoltre un cinema con dolby surround ed un Ipod docking station.

All’esterno troviamo un sundeck di 60 metri quadri, dove poter organizzare anche eventi, che comprende bar e zona pranzo, zone relax con una splendida Jacuzzi. Per lo sport e le attività ludiche la nave possiede due tender di 7,50 metri, moto d’acqua, equipaggiamento diving e snorkeling, giochi d’acqua, 3 piscinette anti meduse, banana, donut, sci d’acqua e 2 canoe. La nave da diporto è dotata di stabilizzatori all’ancora e in navigazione.

Foto: Daniele Busetto