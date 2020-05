Quinta puntata di “EdicolAcustic@homE”: si parla di cinema con ospiti illustri

Venerdì 29 maggio, alle 21, va in onda sulla pagina Facebook di EdicolAcustica la quinta puntata del nuovo format “EdicolAcustic@homE“.

Alberto Guazzi e Michele Scuffiotti, insieme a Marco D’Alò, in collegamento da Milano, e al resident duo Due di Brisca, formato da Alice Bertoncini e Francesco Sozzi, intervistano Eva Carducci per parlare di cinema.

Eva Carducci è una freelance entertainment journalist, dopo essere stata assistente alla cattedra di sociologia della comunicazione culturale, consegue con lode la laurea specialistica in editoria, comunicazione multimediale e giornalismo’, diventando docente del Master in comunicazione digitale alla facoltà di economia e lettere dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Contemporaneamente collabora con diverse testate giornalistiche, tra cui @Fox, Il Messaggero.it e Vanity Fair Italia.

Spesso ospite come critico cinematografico nella trasmissione di Rai Uno “Cinematografo”, partecipa ad attività internazionali lavorando come inviata ai junket europei e statunitensi, partecipando a set visit e global event come le Star Wars Celebration e le attività stampa della Television Critic Association a Los Angeles

Naturalmente la musica inedita è sempre protagonista nei format di EdicolAcustica e questa settimana è il turno del cantautore Luca Maggiore.

Luca Maggiore, cantautore e attore teatrale, ha all’attivo due album inediti, ha lavorato con Pippo Caruso e Beppe Vessicchio come corista, ha avuto collaborazioni musicali con Mango, Biagio Antonacci, Marco Masini e Fabio Concato,, è stato Quasimodo in “Notre-Dame de Paris” di Cocciante (sostituendo Giò Di Tonno), ha interpretato il ruolo principale di Dracula (sostituendo Vittorio Matteucci) in “Dracula Opera Rock” della Premiata Forneria Marconi, ha interpretato Frate Lorenzo (alternandosi con Fabrizio Voghera) nell’opera popolare “Giulietta e Romeo” di Riccardo Cocciante (musica) e Pasquale Panella (libretto) In questo momento sta lavorando al suo nuovo album con la collaborazione di Pasquale Panella per i testi.