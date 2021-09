“Questo non è amore”: un’iniziativa pubblica contro la violenza sulle donne

“Questo non è amore” è il titolo dell’iniziativa pubblica contro la violenza sulle donne, in programma domenica 12 settembre, a partire dalle 9.30, a Monterotondo Marittimo, in piazza Mario Cheli. Una conversazione a più voci organizzata dal Comune in memoria di Silvia Manetti, la giovane donna di Monterotondo Marittimo, uccisa a coltellate dal compagno.

“Sarebbe bello poter cancellare dalle cronache il termine femminicidio – afferma il sindaco di Monterotondo Marittimo Giacomo Termine – e invece purtroppo ogni anno si verificano casi di donne che vengono aggredite, maltrattate o, peggio ancora, uccise dai propri mariti o compagni. E sono in aumento le chiamate al numero antiviolenza, secondo i dati Istat. Per questo è importante non abbassare mai la guardia e insistere con le iniziative di sensibilizzazione, rivolte ai cittadini e agli studenti nelle scuole. La nostra comunità è rimasta sconvolta dall’omicidio di Silvia e non vogliamo che altre donne subiscano un destino simile a quello di questa nostra giovane concittadina. Se da un lato è importante accompagnare e sostenere le vittime di violenza psicologica e fisica che lo richiedano in un percorso di consapevolezza, dall’altra si deve agire sull’educazione dell’uomo che deve imparare ad accettare l’abbandono e a rispettare la donna. L’altro tema importante è interrogarsi su cosa possa fare oggi la comunità per essere sentinella di quel disagio profondo, che può sfociare nella violenza”.

All’incontro interverranno il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine; Donatella Spadi, consigliere della Regione Toscana; Sabrina Gaglianone, presidente del centro antiviolenza “Olympia De Gouges”; Aurida Pardini, psicologa del centro antiviolenza.