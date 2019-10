Polizia municipale, torna il questionario sul gradimento: ecco come partecipare

Il Comando di Polizia municipale di Grosseto, anche per il 2019, richiede l’opinione degli utenti per rilevare eventuali criticità percepite nello svolgimento delle varie attività e nei servizi istituzionali erogati dal personale del Corpo.

Le risposte pervenute per mezzo del questionario, rigorosamente in forma anonima, permetteranno di intervenire per migliorare il livello qualitativo del servizio offerto (a differenza di quello quantitativo che è logicamente collegato all’effettiva dotazione organica in relazione al tempo giornaliero di servizio).

Le domande sono inerenti alle attività istituzionali e di relazione del Comando e si dividono in quesiti sulle attese per chiamate e documentazioni, sul servizio esterno e una parte finale sulle considerazioni complessive. La piattaforma informatica consente un’agevole elaborazione delle risposte per scopi statistici al fine di usare i dati nella maniera più efficiente possibile.

Il Comune richiede cortesemente di voler dedicare alcuni minuti alla compilazione del breve questionario a risposta multipla che è possibile trovare al seguente link fino al 30 di novembre: http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=4367.