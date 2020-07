Piano strutturale e Piano operativo: ecco come compilare il questionario

“Nel periodo tra fine giugno ed inizio luglio sono ripartiti gli incontri territoriali legati al percorso partecipativo che porterà al rinnovo degli strumenti urbanistici della città di Grosseto“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore al governo del territorio, Fabrizio Rossi.

“Dopo la parentesi Covid, infatti, il Comune ha ritenuto opportuno far ripartire il percorso partecipativo dalle frazioni, per favorire un dialogo privilegiato sulle necessità peculiari delle realtà lontane dal contesto urbano – continuano il sindaco e l’assessore -. Gli appuntamenti, che si sono svolti negli spazi aperti dei centri abitati per garantire le norme di distanziamento anti Covid, hanno visto una partecipazione attiva dei cittadini che hanno discusso e presentato le problematiche, ma anche i punti di forza del proprio territorio, insieme ai suggerimenti sulle linee strategiche e le idee per il futuro”.

È possibile visionare il report completo degli incontri nelle frazioni a questo link: https://new.comune.grosseto.it/web/wp-content/uploads/gr_progetti/2020/07/Report-secondi-incontri-territoriali.pdf

Inoltre è ancora possibile compilare il questionario on line a questo link: https://survey.simurgricerche.it/index.php/821326?newtest=Y

Tutte le informazioni aggiornate sul percorso si trovano nella sezione “Progetti”, presente sulla home page del sito del Comune, a questo link: https://new.comune.grosseto.it/web/progetti/grosseto-e-partecipazione-piano-strutturale-e-piano-operativo/