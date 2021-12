Censimento Istat: c’è tempo fino al 13 dicembre per rispondere on line al questionario

Il Comune di Massa Marittima ricorda ai cittadini coinvolti nel censimento Istat che c’è tempo fino al 13 dicembre per la compilazione on line del questionario.

Il censimento coinvolge un campione rappresentativo di nuclei familiari: coloro che hanno ricevuta la lettera con un codice Pin possono collegarsi al link per la compilazione https://raccoltadati.istat.it/questionario/

In alternativa, entro il 23 dicembre, chi non può effettuare la compilazione on line o trova comunque delle difficoltà, sarà contattato dai rilevatori oppure può rivolgersi al Comune chiamando il numero 0566.906230 per richiedere assistenza. Il cittadino che, avendo ricevuto la lettera, non abbia provveduto alla compilazione on line del questionario o abbia rifiutato di provvedere con l’aiuto di un rilevatore, incorrerà in sanzione amministrative erogate dall’Istituto nazionale di statistica.