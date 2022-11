“Centro di gravità permanente”: Quartiere Coffee e Simone Cristicchi reinterpretano il brano di Battiato

Sono serviti mesi di preparativi per dare vita a questo brano. Una collaborazione di altissimo livello vede la band maremmana Quartiere Coffee in featuring con Simone Cristicchi nel reinterpretare un grande classico di Franco Battiato “Centro di gravità permanente“.

All’ascolto si percepisce subito il sapore reggae del brano ben studiato ed arrangiato dal gruppo toscano, capostipite del genere in Italia, ma allo stesso tempo non manca un richiamo urban ed elettronico nella stesura della traccia. La Maremma è presente come centro più che gravitazionale, affettivo, questo nasce dal grande legame di entrambi gli artisti a questa terra.

La produzione del brano è stata affidata a Ciro “Princevibe” Pisanelli, che è riuscito ad arrivare al giusto risultato sonoro grazie ad una costante ricerca artistica sviluppata assieme alla band stessa. Le voci dei Quartiere Coffee, Tommaso Bai (Kg Man) e Filippo Fratangeli (Rootman), sono state registrate assieme a quelle di Simone Cristicchi al Rocker Studio di Sesto San Giovanni (Milano), il brano sarà disponibile dal 18 novembre su tutti i Digital stores per Enterprise 8/The Orchard.

“Per noi è stato molto importante poter collaborare con un’artista del calibro di Simone Cristicchi nella rivisitazione del capolavoro ‘Centro di gravità permanente’ del maestro Franco Battiato – dichiarano i Quartiere Coffee -. Questo lavoro ci apre verso un nuovo percorso, senza mai perdere la bussola rispetto alla qualità del nostro sound e del nostro messaggio”.

“Battiato ha ancora molto da dirci, soprattutto nel mondo attuale che ha un disperato bisogno di ritrovare un centro di gravità permanente – aggiunge Simone Cristicchi -. Felicissimo di questo featuring in un brano che ho sempre amato e che oggi si veste di una freschezza inedita grazie al sound potente dei Quartiere Coffee, che ringrazio per avermi contagiato“.

Foto Francesco Tammaro