“Quante storie vuoi”: torna la trasmissione dedicata agli scrittori e alla letteratura

Riprende, a partire dal 26 febbraio, l’appuntamento settimanale dedicato agli scrittori e alla letteratura con la trasmissione di Tv9 “Quante storie vuoi“.

Con una formula rinnovata, la giornalista Francesca Ciardiello, l’editor Enrico Bistazzoni, la scrittrice e critica Dianora Tinti, cercheranno di raccontarvi le ultime novità sulla letteratura. A partire dalla produzione contemporanea di dieci autori fino all’analisi di ciascun libro, ogni puntata si arricchisce di approfondimenti vari con tante curiosità. E anche qualche sorpresa.

Il set, come sempre ideato dal consolidato staff della serie composto da Giulia Molinari e Andrea Grillotti, è stato allestito nella sede dell’Abbriccico di Grosseto: un luogo d’incontro gestito dalla cooperativa Uscita di Sicurezza. La novità principale riguarda la scelta di non avere ospiti in presenza a causa della pandemia, dunque tutti i protagonisti si raccontano in un video e, a partire dall’ultimo romanzo, affrontano argomenti che spaziano dal racconto alla poesia, dal thriller alla fantapolitica, dal giallo fino allo psicologico. Si parlerà inoltre di arte e di creatività oltre che di sport e storia. E con Enrico Bistazzoni conosceremo ogni volta un classico della letteratura dai luoghi della cultura di Grosseto. Il primo appuntamento è dunque, a cadenza settimanale, a partire da venerdì 26 febbraio, alle 21,15.

Per restare aggiornati sulla serie: ogni critica sarà reperibile sul blog di Dianora Tinti, le curiosità della trasmissione si trovano sul blog di Nunzio Garanti BackstageArte. E sul profilo social di Tv9 Telemaremma.