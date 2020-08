Send an email

Analisi del sangue: ecco i punti prelievi della Asl aperti nel weekend in Maremma

Sabato 29 agosto, la Asl Toscana sud est ha organizzato l’apertura straordinaria del punto prelievi di Ribolla, operativo dalle 8 alle 12 con accesso diretto.

Il giorno successivo, domenica 30 agosto, sarà come di consueto aperto il centro prelievi in via Don Minzoni con accesso diretto, dalle 8 alle 12.