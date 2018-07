Doppio appuntamento con Dilettando: Massa Marittima e Follonica le prossime tappe

Doppio appuntamento della stagione 2018 per Dilettando.

Stasera, alle 21, in piazza Garibaldi a Massa Marittima, la popolare trasmissione condotta da Carlo Sestini, insieme a Paco e Francesca Magdalena Giorgi, affronta una delle puntate più suggestive, con tanti dilettanti e la consueta verve e divertimento. Un’appuntamento dell’estate massetana voluto dalla sezione Avis locale, con la collaborazione del Comune e della Società dei Terzieri.

Ospiti della serata il gruppo dei Grooving Groupies. La serata nella città del balestro sarà l’occasione anche per parlare di donazione di sangue e plasma, tenuto conto del periodo estivo in cui le donazioni registrano una diminuzione preoccupante. Per questa ragione il presidente Mauro Franceschi auspica l’interessamento e la sensibilizzazione di tanti nuovi donatori, visto che l’Avis ha allestito un gazebo in piazza Garibaldi.

Mercoledì 25 luglio Dilettando farà tappa a Follonica.

La trasmissione televisiva di Toscana Tv e Siena Tv giunge alle 21 nella città del golfo.

In piazza a Mare, il Centro commerciale naturale La Dolce Vita, con la collaborazione del Comune di Follonica, ha inteso dare una opportunità a tutti di avere a disposizione un palcoscenico per esibirsi.

“Inizialmente avevamo deciso di fare lo spettacolo in piazza Sivieri – commenta Massimiliano Rossi, presidente del Centro commerciale naturale ‘La dolce vita’ –, poi si è ritenuto di spostare la tappa di Dilettando in piazza a Mare per portare la semifinale del 24 agosto in piazza Sivieri, nel cuore commerciale della città e nel contesto della notte bianca. Crediamo molto in questo format capace di attrarre spettatori e consensi, oltre ad avere la possibilità di portare Follonica su due emittenti regionali”.

Insieme al conduttore anche Paco, la valletta Francesca Magdalena Giorgi e il cosplayer Andrea Barbieri. Ospite della serata è stato chiamato il trasformista Andy Bellotti, che può già vantare moltissime apparizioni sulle reti nazionali.

Inoltre, stasera, alle 21.15, su Toscana Tv, canale 18, andrà in onda la prima puntata di Castiglione della Pescaia, la cui replica è prevista sul canale 194 per domenica alle 21.

Ricordiamo che la prima puntata del tour è stata vinta dal Bagno La Vela con la cantante Cristina Severi, la cui voce ha letteralmente conquistato la giuria proponendo il brano di Lady Gaga “You and I”, mentre al secondo posto il bagno Castiglionese ha piazzato il “Moulin Rouge Group”, bravo nell’interpretare l’omonimo musical. Terzo posto per il Bagno Tenda Gialla di Orbetello, che aveva come rappresentante il gruppo di vogueing “Vogue System”. Ex aequo il premio simpatia attribuito dalla giuria alla cantante Valentina Medoli del bagno Tito e al “Laura’s Litlle” gruppo di danza del bagno Laura.

La serata castiglionese, alla quale ha partecipato come ospite la bravissima ed eclettica Rosalba Sonori, ha visto esibirsi i cantanti Caterina Toni, Emma Magliozzi e Alfredo Melozzi, l’imitatore Emanuele Perfetti, il comico Francesco Nofri, le danzatrici giapponesi Giada e Gemma Terrosi, il gruppo di ballo Modern Squad (Rebecca, Claudia, Giulia, Asia, Amelia, Vittoria, Caterina, Matilde e Benedetta) e il trio canto e musica composto da Alessandra Cittadini, Ginevra Tarantino ed Emma D’Onorio De Meo.