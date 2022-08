Punta Ala Music Fest: un concerto per rendere omaggio ai Queen

Mercoledì 24 agosto, alle 22.30 a Punta Ala, al Prato Stage, è in programma il concerto dei “Killer Queen“, primo tributo ai Queen in Europa, riconosciuto da “We Will Rock You”, fan club ufficiale. La band, con i suoi 25 anni di attività, ha ottenuto nel 2020 il Nastro d’Argento.

Nati nel 1995 dall’unione di alcuni tra i migliori musicisti dell’area fiorentina, il gruppo diviene da subito punto di riferimento per i fans italiani dei Queen. Da allora sono stati più di 1.000 i concerti in Italia ed Europa, oltre alle decine di raduni organizzati. I “Killer Queen” propongono da sempre una propria “filosofia” di tributo, incentrata non tanto sulla somiglianza fisica quanto sulla passione e sulla qualità dello spettacolo proposto. Scelta molto apprezzata dai fan e che li ha totalmente contraddistinti negli anni da ogni altro tributo.

Il concerto è a ingresso libero. Per informazioni: www.marinadipuntala.com