Music Fest 2019, a Punta Ala otto concerti da non perdere

Punta Ala Music Fest propone per il 2019 un’estate speciale. Otto concerti d’autore, tutti a ingresso libero, ci accompagneranno da fine luglio a fine agosto nelle due aree dedicate agli spettacoli del Marina, in piazza delle Bandiere e Prato Sud. A impreziosire le note degli artisti la meravigliosa cornice del Porto di Punta Ala.

Il primo spettacolo si terrà mercoledì 31 luglio, alle 22:30 al Prato Sud di Punta Ala. Sul palco i Dario Straits Tribute band, cinque maestri di musica della Diapason Accademy per una serata tributo ai mitici Dire Straits, il gruppo rock britannico fondato nel 1977. Lo spettacolo, a ingresso libero, vedrà sul palco Dario Vannini (lead guitar); Marco Giustarini (vocal e rhythm guitar); Guido Pietrella (bass); Sergio Daviddi (keyboards); Francesco Sbardellati (drums).

Il Festival, giunto alla sua settima edizione, andrà avanti con Francesco Guerra & Thomas Romano duo soul sabato 3 agosto, alle 22, in piazza delle Bandiere. Francesco Guerra, cantautore e giocatore della Nazionale Italiana cantanti e Thomas Romano, chitarrista di grande esperienza propongono un duo in chiave soul , ripercorrendo melodie di grandi autori come Steve Wonder, Bob Dylan, Sting, Battisti, Lucio Dalla e tanti altri.

Mercoledì 7 agosto, alle 22:30, nella zona Prato Sud, è la volta della musica dal vivo di BBQeenTet Benedetta Bianchi quintet band. Due voci nel 900 è il titolo di questo spettacolo per un viaggio che ripercorre la storia del Duetto del secolo scorso tra l’operetta e il musical, tra il jazz e il pop.

Sabato 10 agosto, alle 22, in piazza delle Bandiere “The Orange Beat Duo“, Eugene Van Hemert alla chitarra acustica e voce e Guido Pietrella basso e voce. Uno spettacolo in versione acustica che ripercorre la storia della musica da Ray Charles e Johnny Cash a Eric Clapton e i Pink Floyd, passando per la musica americana di Simon & Garfunkel, Eagles, Cat Stevens e Talking Heads.

Mercoledì 14 agosto, alle 22:30, nella zona Prato Sud si terrà il concerto dei “Musica da ripostiglio“, letteralmente esplosi dopo la straordinaria partecipazione al programma televisivo Tu Si Que Vales condotto da Maria De Filippi, i Musica da Ripostiglio girano tra i teatri più prestigiosi proponendo un concerto di canzoni originali e di classici italiani e internazionali.

Sabato 17 agosto, alle 22 in piazza delle Bandiere Sara Ferrini e Damiano Sardi in “2pianos”. Due grandi artisti del Caffè Concerto Paszkowski danno vita a 2Pianos, un ampio repertorio italiano e internazionale che spazia dal pop, al soul, alla dance rivisitato in chiave acustica, utilizzando non solo i pianoforti, ma anche strumenti elettronici, loop station, effetti voce ed harmonizer.

Grande serata con Dolcenera protagonista più attesa del Music Fest 2019 che terrà un concerto voce e pianoforte mercoledì 21 agosto, alle 22:30, al Prato Sud. Dolcenera vince il Festival di Sanremo e il premio sala stampa radio e tv nel 2003; vince la trasmissione musicale Music Farm su Rai Due nel 2005 e si aggiudica il premio Fabrizio De Andrè. Vince inoltre al M.E.I. il Leone d’argento come “rivelazione musicale dell’anno”.

Infine sabato 24 agosto alle 22 al Prato sud lo spettacolo di Giacomo Rossetti one man band, musica e cabaret. Cantautore toscano, musicista e performer ritorna al Music Fest nei panni di one man band un grande spettacolo di cover di ogni genere.

Il Punta Ala Music Fest è promosso dalla Marina di Punta Ala Spa, in collaborazione con lo Yacht Club. La direzione artistica è a cura di Music Service – Siena & Firenze.

Info: Marina di Punta Ala Località Porto 58043 Punta Ala – Grosseto www.marinadipuntaala.com – [email protected] tel. 0564 922217